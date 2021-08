Echecs : l’Azerbaïdjanaise Gövher Beydoullayeva remporte la Coupe du monde

Bakou, 31 août, AZERTAC

La joueuse d'échecs azerbaïdjanaise Gövher Beydoullayeva a remporté la Coupe du monde et décroché son ticket pour la super finale, qui se tiendra du 18 au 24 décembre.

Rappelons que six joueurs d'échecs de chaque groupe d'âge participeront à la super finale - les vainqueurs des trois premières places de la Coupe du monde, des deux premières places de la série Grand Prix en novembre et le joueur d'échecs avec le coefficient le plus élevé dans le groupe d'âge concerné. Le prix à gagner pour chaque catégorie d'âge sera de 3 000 euros.