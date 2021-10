Un séisme de magnitude 5,9 survenu au Pakistan

Islamabad, 7 octobre, AZERTAC

Au moins 20 personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées après qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 5,9 a frappé la province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, ont indiqué les médias locaux et des responsables tôt jeudi matin.

Le directeur général de l'Autorité provinciale de gestion des catastrophes du Baloutchistan, Naseer Nasar, a déclaré aux médias que des victimes avaient été signalées dans le district de Harnai, où plusieurs maisons se sont effondrées après les secousses.

Les équipes de secours ont été dépêchées dans les différentes zones touchées et ont commencé les opérations de sauvetage, a-t-il ajouté.

M. Nasar a précisé que le nombre de victimes pourrait encore augmenter car plusieurs personnes ont été ensevelies sous les débris des maisons effondrées.

Selon les médias locaux, les corps et les blessés sont en train d'être transportés vers les hôpitaux voisins.

L'état d'urgence a été décrété dans les districts touchés de la province.

Xinhua