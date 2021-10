Le président azerbaïdjanais reçoit le ministre slovaque des Affaires étrangères et européennes VIDEO

Bakou, 19 octobre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 19 octobre le ministre slovaque des Affaires étrangères et européennes, Ivan Korčok.

Lors de la rencontre, les parties ont exprimé leur satisfaction concernant le développement des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et la Slovaquie et ont noté que les contacts politiques étaient actifs. A cet égard, l'importance des visites réciproques a été évoquée.

Le ministre des Affaires étrangères et européennes de la Slovaquie, Ivan Korčok, a souligné que son pays considérait l'Azerbaïdjan comme un pays offrant de bonnes opportunités pour la coopération économique et déclaré que son pays attachait une grande importance au soutien apporté par le président Ilham Aliyev aux efforts visant à développer les relations économiques avec l'Azerbaïdjan. Il a souligné l'importance d'améliorer le cadre juridique pour élargir la coopération économique. Ivan Korčok a déclaré que les entreprises slovaques étaient intéressées par une participation étroite aux projets de construction et de reconstruction dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation.

Le ministre slovaque a déclaré que la Slovaquie était attachée aux principes d'intégrité territoriale et de souveraineté des États et, à ce titre, son pays soutenait l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan.

Au cours de l’entretien, les parties ont procédé à un échange de vues sur la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne et les perspectives des relations bilatérales.