Il existe des opportunités pour élargir les relations économiques entre l'Azerbaïdjan et le Bangladesh

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le 23 novembre les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire du Bangladesh en Azerbaïdjan, Gousal Azam Sarker.

Le ministre a félicité l'ambassadeur du Bangladesh pour sa nouvelle nomination. Il a dit que les relations politiques entre les deux pays étaient à un bon niveau et qu'il existait des opportunités pour le développement de la coopération dans un certain nombre de domaines, rapporte dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères. La coopération entre l'Azerbaïdjan et le Bangladesh sur les plateformes internationales a été mise en valeur.

L'ambassadeur Gousal Azam Sarker a fait savoir que son pays souhaitait élargir davantage la coopération sur les relations bilatérales traditionnelles. Il a évoqué avec satisfaction le développement des relations dans les domaines politique et culturel, ajoutant qu'il existait des opportunités pour élargir les liens dans le domaine économique.

Les parties ont échangé des vues sur le développement des relations entre les deux pays dans un certain nombre de domaines, dont l'éducation, le tourisme, l'industrie et l'investissement.

Lors de la rencontre, les mesures prises sous la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés, notamment en réponse aux défis mondiaux, dont la coopération en cas de pandémie, la coopération au sein de l'Organisation de la coopération islamique, le soutien apporté par le Bangladesh à la position juste de l'Azerbaïdjan concernant le conflit, ainsi que la coopération au sein des autres organisations internationales.