La KOBIA a discuté des perspectives de coopération avec les chambres de commerce et d'industrie de Djeddah et de La Mecque

Bakou, 17 décembre, AZERTAC

En marge de leur déplacement à Djeddah et à La Mecque, en Arabie saoudite, des représentants de l’Agence azerbaïdjanaise pour le développement des petites et moyennes entreprises (KOBIA) ont été dans les chambres de commerce et d’industrie des deux villes.

Le président du Conseil d’administration de l’Agence azerbaïdjanaise, Orkhan Mammadov, et le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Djeddah, Mohammed Yousuf Naghi ont eu une rencontre lors de laquelle un échange de vues a eu lieu sur l’apport d’un soutien commun à l’élargissement des liens et les opportunités de coopération entre les PME des deux pays, a-t-on appris auprès de la KOBIA.

Au cours de la rencontre tenue avec le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie de La Mecque, Esmat A. Matoog, les discussions ont porté sur la promotion de la coopération régionale entre les PME azerbaïdjanaises et saoudiennes.