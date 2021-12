Le président turc a assuré que le taux de change des devises se stabiliserait très rapidement

Istanbul, 25 décembre, AZERTAC

Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a assuré que le taux de change des devises se stabilisera très rapidement.

Erdogan a répondu vendredi aux questions des journalistes au cours d'une émission retransmise en direct par la chaine ATV.

Il est revenu sur les dernières mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la hausse spéculative des devises tout en affirmant que les mesures ont montré leur efficacité au terme d'une journée.

« Dans très peu de temps, la stabilisation du taux de change sera effective », a-t-il affirmé.

Le chef de l'Etat turc a souligné le fait que la réponse du gouvernement avait permis à la livre turque de gagner près de 50% de valeur face aux devises.

« Cela montre que nos citoyens ont confiance en leur monnaie », a-t-il assuré.

Erdogan a souligné le fait que l'Etat est bien décidé à lutter contre les hausses de prix injustifiées et les profiteurs tout en exhortant les producteurs et vendeurs à éviter le stockage et les hausses de prix injustifiées.

Le leader turc a notamment expliqué que l'objectif du gouvernement sera, après la stabilisation des prix, la baisse de l'inflation et du chômage.

« Nous allons baisser à un chiffre le taux de chômage, c'est notre objectif », a-t-il dit.

Anadolu