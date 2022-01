Le président azerbaïdjanais: Nous continuerons d'accroître notre puissance militaire

Bakou, 1er janvier, AZERTAC

Nous continuerons d'accroître notre puissance militaire. En 2021, des mesures concrètes ont été prises dans ce sens, de nouveaux armes et équipements ont été achetés et seront achetés. Dans le même temps, une grande importance est accordée à la formation de nos unités militaires, a dit le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev dans son message à la Nation pour la Journée de Solidarité des Azerbaïdjanais du monde et le Nouvel an.

Lors de la Seconde guerre du Karabagh, le monde entier a vu la puissance militaire de l'Azerbaïdjan, les forces spéciales du ministère de la Défense étaient déjà reconnues par le monde entier, leur héroïsme, leur abnégation et leur professionnalisme sont devenus une épopée, a indiqué le chef de l'Etat.

Soulignant qu'une nouvelle unité militaire avait été créée en Azerbaïdjan cette année, celle de commandos, le président Ilham Aliyev a dit: "Ces commandos sont prêts à accomplir n'importe quelle tâche militaire, et leur nombre s’accroît sans cesse et continuera de s’accroître. Ainsi, la création d'une nouvelle force armée habile, professionnelle et très puissante nous permet de dire que nous devons être prêts à défendre nos terres et nos frontières à tout moment. Certains incidents survenus à la frontière arméno-azerbaïdjanaise en 2021 ont montré que l'Azerbaïdjan conserve l'avantage."