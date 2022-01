Buta Airways reprend ses vols vers Kazan et Oufa

Bakou, 10 janvier, AZERTAC

La compagnie aérienne Buta Airways reprendra ses vols à destination de deux villes russes, Kazan et Oufa.

Les vols Bakou-Kazan-Bakou seront lancés le 16 mars et effectués les mercredi et samedi. Les vols Bakou-Oufa-Bakou seront effectués les jeudi et dimanche dès le 17 mars, a-t-on appris auprès du service de presse de la compagnie aérienne.