Le Directeur général de l’ICESCO inaugure l’exposition des mosquées khédiviales d’Égypte

Le Caire, 13 avril, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), et Dr Ines Abdel Dayem, ministre égyptienne de la Culture, ont inauguré l’exposition des mosquées khédiviales d’Égypte, organisée par la Bibliothèque nationale égyptienne et les Archives en coopération avec le secteur de la production culturelle du ministère, et ce, dans le cadre de la célébration du Caire capitale de la culture dans le monde islamique, qui a été lancée le 10 avril 2022 et se poursuit tout au long de l’année 2022.

L’exposition, qui se tient dans la salle Adam Henein au Centre Hanager de l’Opéra égyptien, comprend une large sélection de photographies et d’œuvres artistiques des plus célèbres mosquées historiques égyptiennes, qui illustrent l’un des éléments les plus importants de l’architecture du Caire khédivial, en observant l’évolution de la construction des mosquées, des minarets et des arts y afférents à travers les âges.

Les deux responsables ont également assisté à la cérémonie du 10 Ramadan, organisée, lundi 11 avril 2022 au Centre Hanager, par le secteur de la production culturelle du ministère sous la direction du réalisateur Khaled Galal. À cet égard, ils ont rendu hommage à nombre d’anciens guerriers à l’occasion de l’anniversaire des victoires du 10 Ramadan.

De même, ils ont remis des certificats d’appréciation et des médailles commémoratives aux artistes Mostafa Shaban, Nahed Roshdi, Bushra, Laila Ezz El Arab, au poète Amir Teima, à la styliste Malak Zulfaqar, au Directeur de la photographie Ayman Abu El Makarem, et au regretté artiste Ahmed Halawa, en reconnaissance de leur contribution à des œuvres d’art nationales qui ont remporté un grand succès et contribué à la préservation de l’identité.

Par la suite, une section musicale comprenant de nombreuses chansons patriotiques a été présentée par le groupe « Chorale Ruh Al Sharq » composé d’étudiants de l’Université Ain Shams (Egypte). (ICESCO)