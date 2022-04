Le président azerbaïdjanais : Les relations avec la France ont toujours été importantes pour nous

Bakou, 29 avril, AZERTAC

Il existe des liens culturels forts entre l'Azerbaïdjan et la France, et l'histoire de notre coopération le reflète clairement, a dit le président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev lors de la conférence internationale portant sur le thème « Le Caucase du Sud : développement et coopération » tenue à l’Université ADA.

« De grands résultats ont été obtenus dans un certain nombre de domaines de coopération. Les Journées de la culture française et azerbaïdjanaise ont eu lieu à plusieurs reprises. Une dizaine de villes azerbaïdjanaises et françaises se sont jumelées. L'ouverture du Lycée français de Bakou, ainsi que de l'Université franco-azerbaïdjanaise, sont des résultats très positifs. Nos relations culturelles très diverses sont poursuivies », a souligné le chef de l’Etat.

Le président Ilham Aliyev a déclaré : « Quant aux relations politiques générales, je dirais qu'elles sont normales, sont redevenues normales. Nous comprenons qu'une forte diaspora arménienne en France a un impact négatif non seulement sur le processus de prise de décision, mais aussi sur les cerveaux des gens. Les relations avec la France ont toujours été importantes pour nous. Car, la France est l'un des pays leaders du monde. Nous voulons également dire que l'Azerbaïdjan n'est guère tel qu’il est présenté par l'Arménie. »