Une conférence internationale sur l’agriculture numérique débute à Bakou VIDEO

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Bakou abrite une conférence internationale sur l'agriculture numérique.

La conférence intitulée « Le regard vers l'avenir : transition vers l'agriculture numérique » a été marquée par la présence du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Qu Dongyu, et d’un certain nombre de ministres de l'agriculture et de chefs d'organisations internationales de nombreux pays partenaires.