Bakou, 9 août, AZERTAC

Le village de Bachlybel de la région de Kelbédjer est situé au bord de la rivière Bachlybel. Avant l'occupation, plus de 350 familles azerbaïdjanaises, environ 2 000 personnes, vivaient à Bachlybel, l'un des plus grands villages de la région. Le territoire du village possède des terres fertiles pour l'agriculture et l'élevage, de grands pâturages, des prairies, ainsi que des sources d’eau.

Le village de Bachlybel a été occupé en 1993 par les forces armées arméniennes. 15 civils innocents ont été tués par les Arméniens pendant l'occupation du village.

Le 25 novembre 2020, la région de Kelbédjer a été rétrocédée à l’Azerbaïdjan conformément à la Déclaration trilatérale signée le 10 novembre 2020 par le président azerbaïdjanais, le président russe et le premier ministre arménien.

L’AZERTAC présente des photos du village soumis au vandalisme arménien durant l’occupation.