Des militaires azerbaïdjanais et turcs effectuent des exercices conjoints VIDEO

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

Des exercices militaires conjoints azerbaïdjano-turcs s’effectuent conformément à l’accord de coopération dans le domaine militaire signé entre la République d’Azerbaïdjan et la République de Türkiye, selon le ministère de la Défense.

Les exercices impliquant le personnel militaire de différents types de troupes, le matériel de combat et de génie spéciale, ainsi que des engins aériens de l’armée azerbaïdjanaise et des forces armées turques se déroulent dans la ville de Bakou, ainsi que sur les territoires des régions d’Astara, de Djabraïl et d’Imichli, le long de la frontière sud du pays.

Selon le scénario, des unités de l’armée de Terre, de l’armée de l’Air, des Forces spéciales, des troupes du Génie, des troupes d’artillerie de l’armée azerbaïdjanaise effectuent diverses tâches de combat avec les militaires des forces armées turques.

Dans les exercices, en utilisant des méthodes de combat modernes, en appliquant l’artillerie, l’aviation et d’autres types de troupes dans des opérations militaires, en organisant leurs activités en interopérabilité, en construisant des ponts flottants pour ouvrir un passage au-dessus des rivières, en débarquant des parachutistes dans les profondeurs d’un ennemi imaginaire, diverses tâches sont également en cours d'accomplissement.

L’objectif principal des exercices est d’assurer la coordination des combats lors de l’interopérabilité des troupes, d’améliorer le contrôle, de partager l’expérience et d’accroître le professionnalisme des militaires.