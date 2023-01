Lancement officiel de la célébration de Nouakchott capitale de la culture du monde islamique pour 2023

Bakou, 7 janvier, AZERTAC

Ce vendredi 6 janvier 2023, le Palais des Congrès à Nouakchott a abrité le lancement de la célébration de cette ville capitale de la culture du monde islamique pour 2023, sous les auspices et la présidence de S.E. M. Mohamed Ould El Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, dans le cadre du programme de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) pour les capitales de la culture du monde islamique, selon le site internet de l’ICESCO.

La cérémonie de lancement a vu la participation de haut niveau du Premier ministre mauritanien, des membres du gouvernement, des chefs d’institutions constitutionnelles et nationales, de plusieurs ministres de la Culture, des délégations de certains États membres de l’ICESCO et d’une élite d’intellectuels, de penseurs, d’écrivains et de professionnels des médias.

La cérémonie a commencé par la récitation de versets du Saint Coran, suivie de la présentation de spectacles artistiques du patrimoine mauritanien, du madih et de scènes créatives présentées par les écoliers.

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, a commencé son allocution lors de cette cérémonie en évoquant le mérite de Nouakchott d’être élue capitale de la culture du monde islamique pour 2023, vu son potentiel glorieux en matière de poésie, de littérature, de fiqh, de grammaire et de morphologie. Il a souligné que pour cette année, l’ICESCO appuiera pleinement le secteur culturel à travers diverses activités.

Il a passé en revue les principales activités culturelles que l’Organisation supervisera tout au long de l’année, en tête desquelles figurent la préservation et la valorisation des sites du patrimoine et éléments culturels inscrits sur la liste de l’ICESCO du patrimoine dans le monde islamique, ainsi que la contribution à la restauration de nombre de sites patrimoniaux et le lancement du Forum des jeunes poètes de l’ICESCO.

Dr AlMalik a conclu son allocution en récitant un poème qu’il a composé à cette occasion, intitulé : « La fleur des capitales culturelles ».

Par la suite, le Directeur général a remis à Mme Fatimetou Mint Abdel Malick, Présidente de la région de Nouakchott l’étendard de Nouakchott capitale de la culture du monde islamique pour 2023.

Au cours de la cérémonie, M. Mohamed Sidi Abdallah, Secrétaire général de la Commission nationale mauritanienne pour l’éducation, la culture et les sciences, Secrétaire général du comité supérieur supervisant la célébration de Nouakchott, a présenté les axes du programme national de cette célébration, qui comprend des activités culturelles, scientifiques et éducatives de premier plan en coopération avec l’ICESCO, ce qui promouvra le rayonnement de Nouakchott et mettra en valeur sa richesse et sa diversité culturelles.

Mme Fatimetou Mint Abdel Malick, Présidente de la région de Nouakchott, a exprimé sa satisfaction du lancement de cette célébration et souligné que la région a formé un comité spécialisé qui travaille en continu et coopère avec toutes les parties pour mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel de la ville.

Pour sa part, Dr Mohamed Ould Amar, Directeur général de l’Organisation arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences (ALECSO), a souligné que le programme distingué de l’ICESCO pour les capitales de la culture du monde islamique fera de ces villes une destination culturelle d’excellence.

Dans une allocution enregistrée, Dr Nevine Al-Kilani, ministre égyptienne de la Culture, a déclaré que l’élection de Nouakchott capitale de la culture du monde islamique pour 2023 est une opportunité pour la ville de se présenter au monde en tant qu’incubateur de la culture et source de rayonnement.

Dans son allocution, M. Mohamed Ould Soueidatt, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Président de la Commission nationale mauritanienne pour l’éducation, la culture et les sciences, a réaffirmé que l’élection de Nouakchott capitale de la culture reflète pour l’ICESCO la position culturelle de cette ville et celle de la Mauritanie en général aux niveaux régional et international.

À l’issue de la cérémonie, S.E. le Président mauritanien, accompagné du Directeur général de l’ICESCO et des hauts responsables, s’est rendu aux expositions organisées dans le cadre de la célébration, qui mettent en valeur le patrimoine mauritanien.