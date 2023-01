L’implication des entreprises hongroises dans la restauration du Karabagh au menu des discussions

Bakou, 25 janvier, AZERTAC

L’implication des entreprises hongroises dans la restauration des territoires libérés a fait l’objet de discussions, a déclaré le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov.

« Le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, Péter Szijjártó, et moi avons souligné l’importance des initiatives contribuant aux relations bilatérales. Nous avons discuté de la promotion du commerce, de l’implication des entreprises hongroises dans la restauration des régions libérées et des opportunités d’exploiter le potentiel de transit de notre pays », a déclaré Mikaïl Djabbarov.