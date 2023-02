Le président azerbaïdjanais : Le peuple azerbaïdjanais soutient volontairement ses frères

Bakou, 8 février, AZERTAC

« Le peuple azerbaïdjanais apporte volontairement tout ce qu’il a pour soutenir ses frères. Quelqu'un apporte une couverture, quelqu’un apporte un matelas et quelqu’un d’autre apporte un manteau. Les gens sont prêts à partager tout ce qu’ils ont », a fait savoir le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa conversation avec l’ambassadeur de Türkiye à Bakou, Cahit Bagci, au cours de sa visite dans l’ambassade du pays frère en Azerbaïdjan.

« Nous démontrons une fois de plus au monde entier que de vraies relations de fraternité existent non seulement au niveau interétatique, non seulement au niveau des chefs d’État, mais aussi au niveau des peuples, et c’est naturel », a souligné le chef de l'État.

« Nos organismes publics apportent également leur soutien. La Fondation Heydar Aliyev a déjà lancé une initiative majeure. Toutes les possibilités de la Fondation, toutes les personnes travaillant pour la Fondation ont déjà rejoint cette campagne d’aide », a ajouté le président Ilham Aliyev.