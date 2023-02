De jeunes bénévoles azerbaïdjanais partent pour la Türkiye, touchée par le séisme

Bakou, 11 février, AZERTAC

De jeunes bénévoles azerbaïdjanais partent pour la Türkiye pour aider le pays frère, touché par le séisme.

Ils participeront à la distribution de l’aide aux citoyens frappés par la tragédie.

Lundi à l'aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 sur l’échelle de Richter avait frappé le sud de la Türkiye et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui avaient causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.