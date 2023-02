Séismes en Türkiye : le dernier bilan dépasse les 42 000 décès

Bakou, 21 février, AZERTAC

La Direction de gestion des catastrophes et des situations d’urgence (AFAD) de Türkiye a annoncé, mardi, que 42 310 personnes ont perdu la vie dans les tremblements de terre du lundi 6 février, dont l’épicentre a été situé à Kahramanmaras en Türkiye, indique l’agence de presse turque Anadolu.

La même source précise que 7 184 répliques ont eu lieu suite à ces deux violents séismes qui ont secoué le sud du pays.

Le nombre de personnes évacuées des zones sinistrées s’est élevé à 448 018, selon l’AFAD.

Par ailleurs, il a été noté que 14 740 secouristes participent toujours aux opérations de recherche et de sauvetage.

Au total, 38 navires ont été envoyés dans les zones sinistrées par le ministère turc de la Défense et le Commandement des garde-côtes turcs pour les évacuations ainsi que les expéditions des matériaux.

D’autre part, la même source a révélé que 301 289 tentes et 6 375 conteneurs ont été installées dans les zones sinistrées.

Un séisme d’une magnitude de 7,7 sur l'échelle de Richter, a secoué la Türkiye et la Syrie, lundi 6 février à l’aube, suivi d'un autre tremblement de terre quelques heures plus tard à 13h24, d'une magnitude de 7,6. Les secousses ont causé d’énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants dans les deux pays.