Le président Aliyev : La sagesse et le talent de Nizami symbolisent la sagesse et le talent du peuple azerbaïdjanais

Bakou, 9 mars, AZERTAC

« Le Centre international Nizami Gandjavi rend hommage à la créativité du grand poète azerbaïdjanais Nizami Gandjavi », a souligné le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son allocution au cours de la cérémonie d’ouverture de la 10e édition du Forum global de Bakou sur le thème « Le monde d’aujourd’hui : défis et espoirs », lancé jeudi 9 mars dans la capitale azerbaïdjanaise.

« Nizami Gandjavi est né dans la ville de Gandja, l’une des anciennes villes d’Azerbaïdjan, où il a vécu, où il est mort et a été enterré. Et sa sagesse et son talent symbolisent la sagesse et le talent du peuple azerbaïdjanais », a ajouté le chef de l'Etat.