Türkiye/Syrie : le chef du HCR appelle à davantage de soutien pour les survivants

Bakou, 13 mars, AZERTAC

En visite dans les zones dévastées par le séisme en Türkiye et en Syrie, le chef de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a appelé, lundi à davantage de soutien pour les survivants après des niveaux de destruction « apocalyptiques », indique le site officiel de l’ONU.

« Le niveau de destruction et le degré de désolation sont bouleversants et parfois même, pourrait-on dire, apocalyptiques », a déclaré dans un communiqué, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, à la fin d’une visite de cinq jours dans les zones dévastées par le tremblement de terre en Syrie et en Türkiye. « Des millions de personnes ont perdu des proches, ont été blessées et traumatisées, et beaucoup ont été déplacées par cet événement aussi tragique que douloureux. »

Le tremblement de terre a fait 54.000 victimes dans les deux pays et a causé des destructions massives dans une région où vivent plus de 23 millions de personnes, dont beaucoup avaient déjà été déplacées soit à l’intérieur de la Syrie, soit de l’autre côté de la frontière, en Türkiye, en tant que réfugiés, au cours de 12 années de conflit.

Des besoins énormes dans les deux pays

Le HCR et ses partenaires humanitaires, en particulier les intervenants nationaux et locaux, intensifient leur aide dans les deux pays, tâche qui nécessite un soutien international urgent et accru. Depuis le séisme, le HCR a livré à lui seul des dizaines de milliers de tentes, de lits, de matelas, de couvertures thermiques et d’autres biens de première nécessité.

« Les besoins sur le terrain dans les deux pays sont énormes et les interventions humanitaires doivent être mieux financées », a ajouté Filippo Grandi. « S’il est bien sûr essentiel de soutenir les efforts à long terme, une aide humanitaire et des ressources de relèvement rapide bien plus importantes sont nécessaires pour permettre aux personnes affectées d’entamer la reconstruction de leur vie et de retrouver leurs moyens de subsistance. »

Parallèlement à l’évaluation des dégâts, Filippo Grandi s’est entretenu avec les autorités des deux pays au sujet de la réponse humanitaire immédiate à apporter. Après Ankara, le Haut-Commissaire s’est rendu à Hatay et Gaziantep en Türkiye. En Syrie, il s’est rendu à Lattaquié, Hama et Damas et a effectué une visite transfrontalière auprès des personnes touchées par le tremblement de terre et d’autres personnes déplacées de force dans le nord-ouest de la Syrie.

« Je n’ai jamais vu un tel niveau de dénuement et de désespoir depuis près de 20 ans en Syrie »

La situation dans laquelle se trouvent ces familles syriennes illustre bien les conséquences désastreuses de 12 années de conflit sur le peuple syrien et sur les infrastructures du pays, notamment les services de base tels que l’eau et l’électricité. Plus de 90% de la population syrienne vit aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté.

« Je viens régulièrement en Syrie depuis près de 20 ans, mais je n’ai jamais vu un tel niveau de dénuement et de désespoir - où que ce soit. Il est inadmissible que tant de personnes soient tellement démunies, et ce depuis si longtemps. Il leur faut un soutien beaucoup plus important. L’intensification de nos activités d’aide et de redressement rapide dans tout le pays est aujourd’hui un impératif humanitaire. Un accès à toutes les personnes dans le besoin, où qu’elles se trouvent, est essentiel. »

Les Nations Unies ont sollicité un milliard de dollars pour la réponse humanitaire au tremblement de terre en Türkiye, et près de 400 millions de dollars pour la Syrie. La part du HCR dans les plans de réponse s’élève à 201 millions de dollars. Les appels ne sont actuellement financés qu’à hauteur de 2% (pour la Türkiye) et de 10% (pour la Syrie).