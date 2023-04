Le président azerbaïdjanais : À l’avenir, nous travaillerons activement sur de nouvelles orientations de la coopération énergétique

Bakou, 7 avril, AZERTAC

« À l’avenir, nous travaillerons activement sur de nouvelles orientations de la coopération énergétique. En fait, ce travail a déjà commencé », a fait savoir le président Ilham Aliyev dans sa déclaration à la presse à l’issue de la rencontre avec le Premier ministre géorgien Irakli Garibachvili à vendredi Guébélé.

Rappelant que l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Hongrie et la Roumanie avaient signé un accord important à la fin de l’année dernière et que la première réunion du comité de pilotage du projet d’énergie verte s’était tenue à Bakou en février dernier, le chef de l’Etat a déclaré : « Il s’agit d’un projet à grande échelle et, bien sûr, la mise en œuvre réussie de ce projet sera possible grâce à la coopération des quatre pays. En même temps, comme vous le savez, l’Union européenne attache une grande importance à ce projet. Ce n’est pas un hasard si le président de la Commission européenne a également participé à la cérémonie de signature.