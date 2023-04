Choucha, perle du Karabagh  PHOTOS VIDEO

Choucha, 13 avril, AZERTAC

La ville de Choucha est devenue un lieu de villégiature en raison de la pureté de ses conditions atmosphériques et des effets curatifs de son environnement naturel. Sa notoriété était grande en Azerbaïdjan et même à l’étranger.

Il existe dans les montagnes autour de Choucha une fleur d’une exceptionnelle beauté. Cette fleur ne pousse pas partout dans le monde. Cette fleur miraculeuse se nomme « Khary bulbul ». Sa partie supérieure ressemble à un rossignol immobile. Cette fleur endémique (une espèce d’orchidée sauvage) est magnifique et recèle des effets curatifs.

Choucha cumule donc la grâce, avec une magnifique nature dans un site géographique d’exception, et l’importance stratégique d’un centre militaire. La ville est riche de monuments historiques et entourée de montagnes et de précipices.

Etudiants les particularités du climat, de la faune et de flore, les scientifiques ont pu établir que région (Choucha est à 1403 m d’altitude) dispose de trois niveaux de climat bénéfiques pour la santé.

L’AZERTAC présente des photos prises à Choucha.