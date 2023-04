Le président azerbaïdjanais reçoit la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères MIS A JOUR

Bakou, 27 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le 27 avril la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

Le président Ilham Aliyev a évoqué la nécessité de mener un large échange de vues sur les perspectives des relations entre l’Azerbaïdjan et la France et s’est dit convaincu que des discussions approfondies sur de nombreuses questions auraient lieu lors de la visite de Catherine Colonna à Bakou, soulignant que cela pourrait être utile pour la coopération future. Le chef de l’Etat a déclaré que l’échange de vues sur les perspectives des relations est important en termes d’élaboration d’une feuille de route pour la prochaine phase.

Le président azerbaïdjanais a dit que l’agenda des relations bilatérales était toujours très large et noté que la coopération dans les domaines politique, économique, énergétique, du transport et autres avait une bonne histoire.

Le président Ilham Aliyev a souligné la visite de la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères dans la région et a dit espérer que les questions relatives à la coopération régionale et à la sécurité régionale feraient elles aussi l’objet de discussions.

Le chef de l’Etat a souligné qu’immédiatement après la fin de la Guerre patriotique de 44 jours, l’Azerbaïdjan avait proposé de signer avec l’Arménie un traité de paix en reconnaissant mutuellement leur intégrité territoriale et leur souveraineté, et pour cela, il avait officiellement avancé 5 principes à Erevan.

Le président Ilham Aliyev a déclaré qu’à la suite de la signature de la déclaration tripartite le 10 novembre 2020 et de la fin de la Guerre patriotique de 44 jours, l’Arménie n’accomplissait pas ses engagements. À cet égard, le chef de l’État a souligné que l’Arménie ne permettait pas la création d’un couloir avec le Nakhtchivan, ne retirait pas ses troupes des territoires azerbaïdjanais, où sont temporairement stationnés des soldats russes de maintien de la paix, et utilisait le couloir de Latchine pour transporter des armes et d’autres produits militaires au Karabagh.

Le président Ilham Aliyev a noté que la création d’un poste de contrôle à la frontière entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, au début de la route Latchine-Khankendi, était la manifestation du droit souverain de son pays et garantissait l’intégrité territoriale azerbaïdjanaise.

Catherine Colonna a transmis les salutations du président français Emmanuel Macron au chef de l’Etat azerbaïdjanais. Il a souligné qu’Emmanuel Macron attachait une grande importance aux relations ouvertes et régulières avec le président azerbaïdjanais.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations d’Emmanuel Macron et a demandé de lui transmettre les siennes.

Catherine Colonna a déclaré que la France aspirait à la paix, ainsi qu’au développement économique et social de l’Azerbaïdjan et de la région du Caucase du Sud dans son ensemble, ajoutant que cela avait toujours été un objectif pour son pays. Elle a fait savoir que la France considérait les relations bilatérales ainsi que celles au sein de l’Union européenne comme étant d’une grande importance, évoquant l’existence d’un potentiel important dans cette direction.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur les questions d’intérêt mutuel au cours de l’entretien.