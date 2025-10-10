France : Macron réunit les partis politiques à l’Élysée, sans LFI ni RN

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

Le Président français Emmanuel Macron réunit ce vendredi 10 octobre les chefs de partis politiques représentés à l’Assemblée nationale, à l’exception de La France insoumise (LFI) et du Rassemblement national (RN).

Par voie d’un communiqué transmis à la presse, l’Élysée a précisé que cette réunion visait à « échanger avec les forces politiques républicaines représentées au Parlement sur la situation politique actuelle et les perspectives institutionnelles ».

Le chef d'État a convié les responsables de Renaissance, MoDem, Horizons, Les Républicains, Parti socialiste, Europe Écologie-Les Verts, Parti communiste français et UDI, ainsi que les présidents de leurs groupes parlementaires. Les chefs de groupes au Sénat n’ont pas été invités, mais Gérard Larcher, président du Sénat, a demandé à ce qu’ils soient associés à la démarche.

Ni LFI, ni le RN n’ont été conviés. Cette exclusion n’a pas été explicitement commentée par la présidence.

Selon les éléments communiqués par l’Élysée, cette rencontre doit permettre d’« écouter les propositions des différentes forces politiques » dans un contexte marqué par la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu. Aucune décision immédiate n’était attendue à l’issue de cette réunion, mais le chef de l’État a indiqué vouloir nommer un nouveau Premier ministre dans les prochaines heures.

- Réaction de Jordan Bardella

Le président du Rassemblement national a réagi à son exclusion de la réunion. « Cette énième “réunion de la dernière chance” ne vise pas à défendre l’intérêt du peuple français : elle vise à le protéger de la dissolution », a écrit Jordan Bardella sur la plateforme sociale américaine X. « Le Rassemblement national s’honore de ne pas y être convié : nous ne sommes pas à vendre aux macronistes », a-t-il ajouté.

- Déclaration de Jean-Luc Mélenchon

Dans une déclaration publiée ce vendredi matin, le fondateur de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a pris acte de l'absence d'invitation de son parti à l’Élysée : « Emmanuel Macron nous a dispensés » de ce « défilé ». Il a affirmé que les insoumis n’étaient « engagés par aucun des arrangements » évoqués lors des discussions précédentes avec le Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, et a souligné que ses députés n’avaient « pas été élus pour s’entendre avec la macronie, ni le RN, ni la droite, mais au contraire pour rompre avec leur politique ».

L’ancien candidat à la présidentielle a appelé à un changement radical de stratégie institutionnelle : « Une élection présidentielle anticipée est le seul moyen de respecter la dignité de notre peuple et notre pays. » Il a également déclaré : « Oui, il faut que Macron s’en aille pour que le peuple et le pays soient libérés de l’entrave qu’il représente à sa dignité. » (Agence Anadolu)