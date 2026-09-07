Francesco La Camera : La transition énergétique est une nécessité économique et stratégique

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

« La transition énergétique n'est pas seulement une nécessité climatique, mais aussi une nécessité économique et stratégique », a dit Francesco La Camera, directeur général de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Selon lui, les processus récents au Moyen-Orient ont une fois de plus démontré à quelle vitesse les perturbations sur les marchés de l'énergie peuvent affecter les économies, les industries et les ménages, même en dehors de la région.

« La transition énergétique ne se limite pas au simple accroissement des capacités en énergies renouvelables. Il est nécessaire d'intensifier les investissements dans les réseaux électriques, les systèmes de stockage d'énergie, la numérisation et la flexibilité du système afin de bâtir des systèmes énergétiques plus résilients, agiles et sûrs. La transition vers les énergies renouvelables s'accélère, un processus qui renforce également la sécurité et la résilience des systèmes énergétiques. En 2025, la croissance de la capacité mondiale en énergies renouvelables a atteint un niveau record de 692 gigawatts. À la fin de l'année, les énergies renouvelables représentaient 49 % de la capacité électrique installée mondiale et 85 % des nouvelles capacités ajoutées. Cette croissance rapide produit déjà des résultats tangibles », a-t-il précisé.

« Notre priorité commune est de tripler la capacité en énergies renouvelables d'ici à 2030, de doubler le rythme d'amélioration de l'efficacité énergétique et d'accélérer les investissements dans les réseaux électriques, les systèmes de stockage d'énergie et les carburants durables », a souligné le Directeur général de l'IRENA.

Francesco La Camera a également fait savoir : « Le principal défi réside dans la mise en œuvre des engagements mondiaux adoptés. Les engagements relatifs à la transition énergétique doivent se traduire par des changements concrets dans les modes de production, de transport et de consommation de l’énergie. Les efforts déployés par l’IRENA pour favoriser une transition énergétique s’éloignant des combustibles fossiles visent précisément à répondre à cet impératif de mise en œuvre. »