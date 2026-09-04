Giorgia Meloni exprime ses remerciements au président Ilham Aliyev

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

La présidente du Conseil des ministres d’Italie, Giorgia Meloni, a exprimé ses remerciements au président Ilham Aliyev.

La Première ministre italienne a partagé une publication sur son compte X à cet égard.

« Monsieur le Président Ilham Aliyev, je vous remercie pour ces paroles et pour l’amitié sincère qui unit nos peuples. Au fil des années, l’Italie et l’Azerbaïdjan ont noué une coopération solide, fondée sur des visions communes et des intérêts mutuels. Je suis très fière du travail que nous accomplissons ensemble afin de renforcer encore plus notre partenariat stratégique. Je suis convaincue que de nouvelles opportunités importantes s’ouvriront pour la coopération dans l’intérêt de nos peuples dans les années à venir », lit-on dans la publication.