Keir Starmer: Le Royaume-Uni reconnaît officiellement l’État de Palestine

Bakou, 21 septembre, AZERTAC

Le Royaume-Uni a officiellement reconnu l’État de Palestine, a annoncé dimanche le Premier ministre Keir Starmer, à la veille de l’Assemblée générale des Nations Unies, selon Agence Anadolu.

« Face à l’horreur croissante au Moyen-Orient, nous agissons pour maintenir vivante la possibilité de la paix et de la solution à deux États », a déclaré Keir Starmer dans une allocution vidéo.

Il a précisé qu’il s’agit de garantir « un Israël sûr et sécurisé aux côtés d’un État palestinien viable », avant d’ajouter : « Pour l’instant, nous n’avons ni l’un ni l’autre. »

En juillet, le Premier ministre avait affirmé que le Royaume-Uni reconnaîtrait l’État de Palestine en septembre si le gouvernement israélien ne prenait pas de « mesures substantielles ».

Cette décision intervient alors que les pressions s’étaient multipliées sur le gouvernement britannique pour une reconnaissance formelle.

L’Australie et le Canada ont également annoncé dimanche la reconnaissance officielle de la Palestine.

Auparavant, la France, le Luxembourg et Malte avaient présenté des plans similaires en vue de reconnaître l’État palestinien lors de l’Assemblée générale de l’ONU.

Avant l’annonce, le vice-Premier ministre David Lammy avait déclaré à la BBC que « le moment est venu de défendre la solution à deux États ».

De son côté, le gouvernement israélien a qualifié la décision britannique « d’absurde », peu avant son officialisation.