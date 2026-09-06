Kinshasa : Au moins 22 morts dans l’incendie d’une salle de mariage

Bakou, 6 septembre, AZERTAC

Au moins 22 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans l’incendie d’une salle où se déroulait un mariage, samedi, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), a indiqué un responsable local, selon l’agence de presse Anadolu.

Le feu s’est déclaré au cours d’une réception de mariage organisée dans un bâtiment de la commune de Lingwala, selon le maire de la commune, Norbert Mushinga.

« Après avoir inspecté les lieux, je peux confirmer que le bilan provisoire s’élève à 22 morts », a déclaré Mushinga à des journalistes à Kinshasa.

« Les personnes présentes ont eu des difficultés à atteindre la sortie de secours ; tout le monde était pris de panique », a-t-il ajouté.

Selon le responsable local, des biens se trouvant à l’intérieur du bâtiment ont également été détruits, tandis que plusieurs blessés ont été transportés vers des établissements de santé de Kinshasa pour y recevoir des soins.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer la cause de l’incendie. Une défaillance électrique est notamment suspectée, a précisé Mushinga.

Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, a ordonné à l’ensemble des gouverneurs de province de procéder immédiatement à des inspections des établissements accueillant des événements publics.

Le ministre a également demandé aux autorités de fermer tout établissement ne respectant pas les normes de sécurité.