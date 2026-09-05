L'Azerbaïdjan est représenté au Sommet d'Istanbul sur le financement climatique

Bakou, 5 septembre, AZERTAC

Le Sommet d'Istanbul sur le financement climatique s'est tenu dans le cadre de la présidence turque de la COP31.

L'Azerbaïdjan a été représenté à cet événement par Moukhtar Babaïev, représentant du président azerbaïdjanais pour les questions climatiques, et Yaltchin Rafiyev, vice-ministre des Affaires étrangères.

Des tables rondes, des sessions de haut niveau et diverses discussions thématiques sur le financement climatique ont eu lieu dans le cadre de cet événement.

Le sommet, qui a réuni des agences gouvernementales, des banques multilatérales de développement, des institutions financières internationales, des investisseurs et des représentants du secteur privé, a porté sur le financement climatique, le développement de villes résilientes face au changement climatique, les préparatifs de la COP31 et d'autres questions urgentes.

Le vice-ministre Yaltchin Rafiyev a participé et pris la parole en tant que modérateur lors de la table ronde sur le thème « Financement climatique pour des villes résilientes au climat ».

M. Babaïev et Y. Rafiyev sont également intervenus lors de la session de haut niveau intitulée « Pont vers les engagements climatiques : une feuille de route de haut niveau pour la mise en œuvre et le financement », présidée par Murat Kurum, ministre de l’Environnement, de l’Urbanisation et du Changement climatique de Türkiye.