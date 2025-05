La Chine et les Etats-Unis discuteront des questions économiques

Bakou, 7 mai, AZERTAC

Un porte-parole du ministère chinois du Commerce a commenté mercredi la prochaine réunion économique et commerciale de haut niveau avec les Etats-Unis, à laquelle participera le vice-Premier ministre He Lifeng lors de sa visite en Suisse du 9 au 12 mai.

La nouvelle administration américaine a pris une série de mesures tarifaires déraisonnables et unilatérales, qui ont gravement perturbé les relations économiques et commerciales bilatérales et l'ordre économique et commercial international, posant de sérieux défis à la reprise de l'économie mondiale. Afin de défendre ses droits et intérêts légitimes, la Chine a pris des contre-mesures résolues, a déclaré le porte-parole.

Récemment, les Etats-Unis ont exprimé leur volonté d'engager un dialogue sur les droits de douane et les questions connexes par le biais de multiples canaux. Après une évaluation minutieuse des messages américains, la Chine a décidé de discuter avec la partie américaine, en tenant compte des attentes mondiales, des intérêts nationaux et des appels de l'industrie et des consommateurs américains, a déclaré le porte-parole.

En tant que responsable chinois pour les affaires économiques et commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, M. He aura une réunion avec son homologue américain, le secrétaire au Trésor Scott Bessent, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le porte-parole a souligné que la position de la Chine était cohérente : si elle est forcée de se battre, elle le fera jusqu'au bout, et pour les négociations, la porte est ouverte.

Toute négociation doit être fondée sur le respect mutuel, l'égalité et les bénéfices réciproques. Si les Etats-Unis veulent résoudre les problèmes par le dialogue, ils doivent faire face à l'impact négatif de leurs droits de douane unilatéraux et respecter les règles du commerce international, l'équité et la justice, ainsi que les voix rationnelles de tous les secteurs, a déclaré le porte-parole.

Le porte-parole a déclaré que les Etats-Unis devaient faire preuve de sincérité, corriger leurs mauvaises pratiques et faire un pas vers la Chine afin de résoudre les préoccupations des deux parties par le biais d'une consultation sur un pied d'égalité.

Le porte-parole a mis en garde contre toute tentative d'utiliser le dialogue comme couverture pour la coercition ou le chantage et a souligné que la Chine ne chercherait pas à parvenir à un accord au prix de ses principes ou de la cause de l'équité et de la justice internationales.

S'exprimant également sur les négociations en cours entre les Etats-Unis et d'autres économies, le porte-parole a déclaré que le compromis ne gagne pas le respect, et que ce n'est qu'en s'en tenant fermement aux principes, à l'équité et à la justice que les pays peuvent sauvegarder leurs intérêts.

La Chine reste attachée à l'élargissement de l'ouverture et défendra résolument le système commercial multilatéral centré sur l'OMC et partagera les opportunités de développement avec tous les pays du monde, a déclaré le porte-parole.

La Chine est prête à travailler avec toutes les parties pour approfondir la coopération mutuellement bénéfique, renforcer la coordination et résister conjointement au protectionnisme unilatéral et aux pratiques d'intimidation hégémoniques, dans le but de défendre le libre-échange et le multilatéralisme et de promouvoir une mondialisation économique inclusive, a ajouté le porte-parole chinois. (Xinhua)