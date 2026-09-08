La compagnie aérienne AZAL reprend ses vols vers Djeddah
Bakou, 8 septembre, AZERTAC
La compagnie aérienne azerbaïdjanaise (AZAL) reprend des vols vers Djeddah.
Les vols Bakou-Djeddah-Bakou seront effectués dès le 15 septembre quatre fois par semaine : les mardi, mercredis, samedi et dimanches, a-t-on appris auprès du service de presse de l’AZAL.
Les billets sont désormais disponibles sur le site de la compagnie aérienne www.azal.az.
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