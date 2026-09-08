La compagnie aérienne AZAL reprend ses vols vers Djeddah

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

La compagnie aérienne azerbaïdjanaise (AZAL) reprend des vols vers Djeddah.

Les vols Bakou-Djeddah-Bakou seront effectués dès le 15 septembre quatre fois par semaine : les mardi, mercredis, samedi et dimanches, a-t-on appris auprès du service de presse de l’AZAL.

Les billets sont désormais disponibles sur le site de la compagnie aérienne www.azal.az.