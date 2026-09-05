La quatrième Semaine du climat se tiendra à Bakou

Bakou, 5 septembre, AZERTAC

La quatrième Semaine du climat (CW4) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) se tiendra du 7 au 11 septembre en Azerbaïdjan.

La Semaine d'action climatique de Bakou 2026 aura lieu également aux mêmes dates. Les événements seront consacrés à la mise en œuvre concrète des décisions climatiques, à la coopération internationale et au renforcement de l'action climatique à la vieille de la COP31.