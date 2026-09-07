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La Semaine d'action climatique de Bakou 2026 est lancée

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

La Semaine d'action climatique de Bakou 2026 (BCAW 2026 ) a entamé, lundi 7 septembre, ses travaux.

Des responsables azerbaïdjanais et turcs, la direction de la COP30 et de la COP31, des représentants des organisations internationales, ainsi que des Champions de haut niveau pour le climat participent à la cérémonie d'ouverture de cet événement.

Moukhtar Babaïev, président de la COP29 et représentant du président azerbaïdjanais pour les questions climatiques, Perviz Chahbazov, ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Yaltchin Rafiyev, vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ana Toni, directrice exécutive de la COP30, Fatma Varank, directrice générale de la COP3, Samed Agirbas, champion de haut niveau pour le climat de la COP31, et Francesco La Camera, directeur général de l'IRENA, interviendront lors de la cérémonie d’ouverture.

Une vidéo consacrée à la BCAW 2026 a été projetée lors de l'événement. Simon Stiell, secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), s'adressera également aux participants par vidéo.

La BCAW est conçue comme une plateforme internationale de discussion sur la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, les énergies renouvelables, le développement durable et l'accélération de l'action climatique.

 

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