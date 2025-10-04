l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

MONDE

La Semaine mondiale de l'espace est lancée

La Semaine mondiale de l'espace est lancée

Bakou, 4 octobre, AZERTAC

La Semaine mondiale de l'espace a débuté samedi 4 octobre, indique l’ONU info.

La Semaine mondiale de l'espace est le plus grand événement spatial annuel au monde. Organisée dans de nombreux pays, elle est une source d’inspiration pour les étudiants, main-d’oeuvre de demain, et contribue à sensibiliser le public aux activités spatiales, tout en encourageant la coopération internationale dans ce domaine.

Chaque année, le Conseil mondial de la Semaine mondiale de l’espace retient un thème en étroite collaboration avec le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA). Ce thème annuel permet aux organisateurs de planifier leurs évènements et d’accroître le succès des manifestations prévues à cette occasion.

Le 4 octobre 1957 fut la date du lancement dans l'espace de Spoutnik 1, le premier satellite envoyé par l'homme depuis la Terre, ouvrant ainsi la voie à l'exploration spatiale.

Le 10 octobre 1967 fut la date de l'entrée en vigueur du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

En 1968 s’est tenue la première Conférence des Nations Unies sur l’exploration et les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (UNISPACE).

La science, les techniques spatiales et leurs applications sont de plus en plus utilisées pour soutenir les activités des Nations Unies. Au moins 25 entités de l'ONU et la Banque mondiale utilisent couramment des applications spatiales.

Elles contribuent de façon importante, parfois indispensable, aux travaux de l'ONU, notamment par la mise en œuvre de recommandations émises lors des grandes conférences mondiales et de la Conférence des Nations Unies sur l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (UNISPACE III).

Elles participent ainsi aux efforts en vue d'un développement durable et à la mise en application de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies (résolution du 8 septembre 2000 de l'Assemblée générale).

La coordination, la coopération et la synergie sont donc essentielles pour que ces activités soient efficacement mises en oeuvre par l'ONU.

Les réunions annuelles interorganisations sur les activités spatiales sont les principaux moyens de parvenir à cette synergie. L'efficacité de ces réunions a encore été renforcée par la tenue, depuis 2004, de séances informelles ouvertes immédiatement après la fin de ces rencontres en vue d'inciter les États Membres à d'importantes évolutions liées à l'espace au coeur du Système des Nations Unies.

L'ordre du jour des réunions interinstitutions est renouvelé à chaque session et adapté aux besoins opérationnels du moment.

Dès le début de l'ère spatiale, les Nations Unies ont reconnu l’importance de l'espace extra-atmosphérique, comme une nouvelle dimension qui venait s’ajouter à l'existence humaine. Depuis, la famille des Nations Unies s’efforce d’utiliser les avantages uniques qui relèvent de l’espace pour le bien de toute l’humanité.

Reconnaissant l'intérêt commun de l'humanité dans l'espace extra-atmosphérique et cherchant à répondre aux questions sur la manière dont l'espace peut aider les populations de la Terre, l'Assemblée générale a adopté sa première résolution relative à l'espace extra-atmosphérique, la résolution intitulée « Question de l'utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique ».

Le 10 octobre 1967, la « Magna Carta de l’espace », également connue sous le nom de « Traité et principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes », est entrée en vigueur.

Aujourd'hui, le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA) est chargé de promouvoir la coopération internationale dans le domaine des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. L'UNOOSA sert de secrétariat au seul comité de l'Assemblée générale qui s'occupe exclusivement de la coopération internationale l'espace extra-atmosphérique, c’est à dire le Comité des utilisations pacifiques des l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies (COPUOS). L'UNOOSA est également chargé de s'acquitter des responsabilités du Secrétaire général en vertu du droit spatial international et de tenir à jour le Registre des Nations Unies des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique.

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

L’indice FAO des prix des produits alimentaires recule légèrement en septembre
  • 03.10.2025 [14:55]

L’indice FAO des prix des produits alimentaires recule légèrement en septembre

Royaume-Uni : l’ONU condamne un attentat meurtrier devant une synagogue à Manchester
  • 03.10.2025 [11:01]

Royaume-Uni : l’ONU condamne un attentat meurtrier devant une synagogue à Manchester

Grève générale du 2 octobre : 76 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 000 à Paris
  • 02.10.2025 [15:30]

Grève générale du 2 octobre : 76 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 000 à Paris

Chine : le volume de fret d'un corridor commercial important bondit de 70,3% de janvier à septembre
  • 02.10.2025 [14:36]

Chine : le volume de fret d'un corridor commercial important bondit de 70,3% de janvier à septembre

Séisme aux Philippines: le bilan s'élève à 72 morts
  • 02.10.2025 [11:24]

Séisme aux Philippines: le bilan s'élève à 72 morts

Annalena Baerbock : L'ONU est une « assurance-vie » pour les pays en développement
  • 02.10.2025 [11:02]

Annalena Baerbock : L'ONU est une « assurance-vie » pour les pays en développement

Le nombre de personnes âgées a triplé, passant d'environ 260 millions en 1980 à 761 millions en 2021
  • 01.10.2025 [16:31]

Le nombre de personnes âgées a triplé, passant d'environ 260 millions en 1980 à 761 millions en 2021

Corée du Sud : le chef de la défense prône la nécessité de continuer les exercices dans la zone frontalière
  • 01.10.2025 [16:01]

Corée du Sud : le chef de la défense prône la nécessité de continuer les exercices dans la zone frontalière

Montréal : Le Maroc et la Gambie signent un accord sur les services aériens
  • 01.10.2025 [14:11]

Montréal : Le Maroc et la Gambie signent un accord sur les services aériens

Jeux de la CEI : une boxeuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’or

  • [15:39]

Une boxeuse azerbaïdjanaise décroche l’argent aux Jeux de la CEI

  • [14:29]

La Semaine mondiale de l'espace est lancée

  • [12:54]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses

  • [11:57]

Aujourd’hui, c’est la Journée de la ville de Djabraïl

  • [10:16]

La première du long métrage « Taghiyev : Sona » tenue au Centre de cinéma Nizami

  • [10:05]
Le président Ilham Aliyev partage une publication relative à la libération de la ville de Djabraïl VIDEO

Le président Ilham Aliyev partage une publication relative à la libération de la ville de Djabraïl VIDEO

Le président Ilham Aliyev : Le monde turcique est notre famille !

  • [08:36]

L’Azerbaïdjan est représenté au 45e séminaire des COE et au Forum de la solidarité olympique

  • 03.10.2025 [21:19]

Présentation du livre « 50 ans après Ekintchi » au 11e Salon international du livre de Bakou

  • 03.10.2025 [21:17]
Kénitra : Nazim Samadov affirme la volonté de l'Azerbaïdjan de renforcer la coopération académique et scientifique avec le Maroc VIDEO

Kénitra : Nazim Samadov affirme la volonté de l'Azerbaïdjan de renforcer la coopération académique et scientifique avec le Maroc VIDEO

Jeux de la CEI/lutte libre: un athlète azerbaïdjanais remporte le bronze

  • 03.10.2025 [20:18]

Une campagne de plantation d’arbres organisée à Muchfigabad

  • 03.10.2025 [19:26]

Mise en service d'un bâtiment scolaire construit par la Fondation Heydar Aliyev à Göytépé  PHOTOS

  • 03.10.2025 [18:45]
Le président Ilham Aliyev publie une vidéo relative à sa visite de travail au Danemark VIDEO

Le président Ilham Aliyev publie une vidéo relative à sa visite de travail au Danemark VIDEO

Ouverture des candidatures au Prix ICESCO-Hamdan 2026 pour le développement des infrastructures éducatives

  • 03.10.2025 [17:41]

Les gymnastes azerbaïdjanais au trampoline terminent les Jeux de la CEI avec 6 médailles

  • 03.10.2025 [17:10]

Une conférence internationale sur la mer Caspienne organisée à l’initiative de Leyla Aliyeva

  • 03.10.2025 [16:20]

L’Azerbaïdjan et la Türkiye signent un mémorandum d'accord dans le domaine des statistiques

  • 03.10.2025 [15:24]

L’indice FAO des prix des produits alimentaires recule légèrement en septembre

  • 03.10.2025 [14:55]

Le 11e Sommet des présidents de parlement des pays du G20 prend fin

  • 03.10.2025 [14:05]

Jeux de la CEI: le gymnaste azerbaïdjanais Magsoud Mahsoudov remporte l’or

  • 03.10.2025 [13:05]

Une gymnaste azerbaïdjanaise décroche le bronze aux Jeux de la CEI

  • 03.10.2025 [13:04]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en diminution sur les bourses

  • 03.10.2025 [12:52]

Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une hausse sur les bourses

  • 03.10.2025 [12:49]

Les cours du pétrole enregistrent une hausse sur les bourses mondiales

  • 03.10.2025 [12:36]

Le président azerbaïdjanais a hautement apprécié l'échange de vues avec son homologue irakien à New York

  • 03.10.2025 [11:57]

Le président Ilham Aliyev : Le développement réussi des relations entre l’Azerbaïdjan et la Corée suscite la satisfaction

  • 03.10.2025 [11:50]

Le président azerbaïdjanais : L’Allemagne est un pays partenaire important pour nous

  • 03.10.2025 [11:37]

Royaume-Uni : l’ONU condamne un attentat meurtrier devant une synagogue à Manchester

  • 03.10.2025 [11:01]

Une exposition dénonçant la guerre des mines menée par l’Arménie est organisée à Bruxelles

  • 03.10.2025 [10:44]

Le procès des individus accusés de crimes contre la paix et l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes graves est reporté

  • 03.10.2025 [10:29]

Le 7e Concours international d'architecture de Bakou prend fin

  • 03.10.2025 [10:16]
Des documents relatifs au lancement de missiles sur les régions azerbaïdjanaises et la ville de Minguétchévir pendant la Guerre patriotique sont présentés lors du procès de citoyens arméniens VIDEO

Des documents relatifs au lancement de missiles sur les régions azerbaïdjanaises et la ville de Minguétchévir pendant la Guerre patriotique sont présentés lors du procès de citoyens arméniens VIDEO

L’Azerbaïdjan et le Japon tiennent des consultations politiques

  • 02.10.2025 [21:07]

La Bibliothèque nationale d’Azerbaïdjan signe des mémorandums d’entente de coopération

  • 02.10.2025 [21:02]

Ilham Aliyev : Les relations azerbaïdjano-ouzbèkes bénéficient d’un agenda de coopération multiforme

  • 02.10.2025 [20:24]

La présidente du parlement azerbaïdjanais tient des rencontres en Afrique du Sud

  • 02.10.2025 [19:58]

Bakou : un nouveau bâtiment scolaire mis en service par la Fondation Heydar Aliyev dans l’arrondissement Khataï

  • 02.10.2025 [19:13]
Les présidents Ilham Aliyev et Emmanuel Macron se rencontrent à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Les présidents Ilham Aliyev et Emmanuel Macron se rencontrent à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Copenhague : le président azerbaïdjanais s’entretient avec le Premier ministre néerlandais MIS A JOUR VIDEO

Copenhague : le président azerbaïdjanais s’entretient avec le Premier ministre néerlandais MIS A JOUR VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et ukrainien se rencontrent à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et ukrainien se rencontrent à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Mondial U20 Chili 2025 : le Maroc bat le Brésil et se qualifie pour les 8èmes de finale

  • 02.10.2025 [18:12]

La présidente du Congrès des députés espagnol informée du processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

  • 02.10.2025 [17:38]

Chavkat Mirzioïev : Les liens de fraternité entre l’Ouzbékistan et l’Azerbaïdjan servent le progrès des deux peuples

  • 02.10.2025 [17:27]
Entretien du président azerbaïdjanais avec la Première ministre italienne à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Entretien du président azerbaïdjanais avec la Première ministre italienne à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Copenhague : le président azerbaïdjanais rencontre les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne MIS A JOUR VIDEO

Copenhague : le président azerbaïdjanais rencontre les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne MIS A JOUR VIDEO

Grève générale du 2 octobre : 76 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 5 000 à Paris

  • 02.10.2025 [15:30]

Chine : le volume de fret d'un corridor commercial important bondit de 70,3% de janvier à septembre

  • 02.10.2025 [14:36]
Le président Ilham Aliyev participe à la séance plénière d'ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne MIS A JOUR VIDEO

Le président Ilham Aliyev participe à la séance plénière d'ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne MIS A JOUR VIDEO

Natation: l’Azerbaïdjan termine les Jeux de la CEI avec 13 médailles

  • 02.10.2025 [14:23]

Le Groupe d'initiative de Bakou remporte un succès international

  • 02.10.2025 [14:20]
Cérémonie d'ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev participe au sommet MIS A JOUR VIDEO

Cérémonie d'ouverture du 7e Sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague
Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev participe au sommet MIS A JOUR VIDEO

Le prix du pétrole azerbaïdjanais recule sur les bourses

  • 02.10.2025 [12:47]
Rencontre du président Ilham Aliyev avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Rencontre du président Ilham Aliyev avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian à Copenhague MIS A JOUR VIDEO

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 02.10.2025 [12:05]

Les prix de l’or et de l’argent enregistrent une baisse sur les bourses

  • 02.10.2025 [11:39]

Séisme aux Philippines: le bilan s'élève à 72 morts

  • 02.10.2025 [11:24]

Annalena Baerbock : L'ONU est une « assurance-vie » pour les pays en développement

  • 02.10.2025 [11:02]

Jeux de la CEI: un nageur azerbaïdjanais remporte la médaille d’or

  • 02.10.2025 [10:48]

Sahibé Gafarova: Les thèmes de solidarité, d’égalité et de durabilité sont des principes que l’Azerbaïdjan partage aussi

  • 02.10.2025 [10:42]

Sahibé Gafarova : Le corridor de Zenguézour deviendra un important carrefour de transport reliant les continents

  • 02.10.2025 [10:09]
Le président azerbaïdjanais rencontre son homologue moldave à Copenhague VIDEO

Le président azerbaïdjanais rencontre son homologue moldave à Copenhague VIDEO

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev assiste à un banquet à Copenhague VIDEO

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev assiste à un banquet à Copenhague VIDEO

Le président azerbaïdjanais présente ses félicitations au Qarabag FK

  • 01.10.2025 [23:47]

Ligue des champions de l’UEFA : le Qarabag remporte sa deuxième victoire

  • 01.10.2025 [23:02]

La politique de la diaspora et la coopération culturelle discutées lors d'une réunion avec la communauté azerbaïdjanaise à Osaka

  • 01.10.2025 [20:55]

Quatre gymnastes azerbaïdjanais décrochent leur ticket pour la finale au trampoline

  • 01.10.2025 [20:34]

Viorel Gutu: Nous devons œuvrer pour la protection des agriculteurs, qui sont la clé des communautés rurales

  • 01.10.2025 [20:07]

Bakou accueillera le Dialogue D-8 sur le climat et les villes

  • 01.10.2025 [19:36]

Zagora organise sa 19è édition du Festival international du film transsaharien

  • 01.10.2025 [19:31]
Le président Ilham Aliyev entame une visite de travail au Danemark VIDEO

Le président Ilham Aliyev entame une visite de travail au Danemark VIDEO

Le renforcement des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Australie au menu des discussions

  • 01.10.2025 [18:52]
Inauguration des premiers bâtiments de l'Université italo-azerbaïdjanaise à Bakou MIS A JOUR VIDEO

Inauguration des premiers bâtiments de l'Université italo-azerbaïdjanaise à Bakou MIS A JOUR VIDEO

L’ANAMA : Le mois dernier, 640 mines et 5 286 munitions non explosées ont été neutralisées

  • 01.10.2025 [17:35]

Les tireurs azerbaïdjanais terminent les Jeux de la CEI avec 9 médailles

  • 01.10.2025 [17:08]

L’AZERTAC représenté à la XI Foire internationale du livre de Bakou

  • 01.10.2025 [16:43]

Le nombre de personnes âgées a triplé, passant d'environ 260 millions en 1980 à 761 millions en 2021

  • 01.10.2025 [16:31]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en baisse sur les bourses

  • 01.10.2025 [16:09]

Corée du Sud : le chef de la défense prône la nécessité de continuer les exercices dans la zone frontalière

  • 01.10.2025 [16:01]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 01.10.2025 [15:48]

Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 16 dollars

  • 01.10.2025 [15:47]

Cérémonie d'ouverture de la 11e Foire internationale du livre de Bakou

  • 01.10.2025 [15:14]
Le Président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva participent à l'inauguration d'un nouveau parc à Bakou VIDEO

Le Président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva participent à l'inauguration d'un nouveau parc à Bakou VIDEO

Montréal : Le Maroc et la Gambie signent un accord sur les services aériens

  • 01.10.2025 [14:11]

Une délégation parlementaire azerbaïdjanaise entame une visite de travail en Afrique du Sud

  • 01.10.2025 [13:48]

Le président italien termine sa visite officielle en Azerbaïdjan

  • 01.10.2025 [12:55]

Le président italien visite l’Allée des Martyrs à Bakou

  • 01.10.2025 [12:06]

Jeux de la CEI /Badminton : l'Azerbaïdjan se qualifie pour les demi-finales

  • 01.10.2025 [11:33]

Un nageur azerbaïdjanais décroche l’argent aux Jeux de la CEI

  • 01.10.2025 [11:21]

Les compétitions de badminton lancées aux IIIes Jeux de la CEI

  • 01.10.2025 [11:02]

Une exposition dénonçant la guerre des mines menée par l’Arménie est organisée pour la première fois en France

  • 01.10.2025 [10:40]

Jeux de la CEI : sept disciplines sportives au programme d’aujourd'hui

  • 01.10.2025 [10:33]
Les héritiers légaux des victimes et les parties civiles entendus au procès de Ruben Vardanyan VIDEO

Les héritiers légaux des victimes et les parties civiles entendus au procès de Ruben Vardanyan VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et italien font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et italien font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Un banquet officiel offert en l’honneur du président italien à Bakou VIDEO

Un banquet officiel offert en l’honneur du président italien à Bakou VIDEO

Les présidents Ilham Aliyev et Sergio Mattarella tiennent une réunion élargie aux délégations MIS A JOUR VIDEO

Les présidents Ilham Aliyev et Sergio Mattarella tiennent une réunion élargie aux délégations MIS A JOUR VIDEO

Le président Ilham Aliyev: La voie ouverte par le Corridor gazier méridional ouvre la voie à des projets de plus grande envergure

  • 30.09.2025 [21:03]

Ilham Aliyev : L’Italie a toujours soutenu le développement des relations de l’Azerbaïdjan avec l’Union européenne

  • 30.09.2025 [21:01]

L’équipe d’Azerbaïdjan de taekwondo termine les Jeux de la CEI avec 22 médailles

  • 30.09.2025 [20:37]