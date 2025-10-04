La Semaine mondiale de l'espace est lancée

Bakou, 4 octobre, AZERTAC

La Semaine mondiale de l'espace a débuté samedi 4 octobre, indique l’ONU info.

La Semaine mondiale de l'espace est le plus grand événement spatial annuel au monde. Organisée dans de nombreux pays, elle est une source d’inspiration pour les étudiants, main-d’oeuvre de demain, et contribue à sensibiliser le public aux activités spatiales, tout en encourageant la coopération internationale dans ce domaine.

Chaque année, le Conseil mondial de la Semaine mondiale de l’espace retient un thème en étroite collaboration avec le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA). Ce thème annuel permet aux organisateurs de planifier leurs évènements et d’accroître le succès des manifestations prévues à cette occasion.

Le 4 octobre 1957 fut la date du lancement dans l'espace de Spoutnik 1, le premier satellite envoyé par l'homme depuis la Terre, ouvrant ainsi la voie à l'exploration spatiale.

Le 10 octobre 1967 fut la date de l'entrée en vigueur du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

En 1968 s’est tenue la première Conférence des Nations Unies sur l’exploration et les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (UNISPACE).

La science, les techniques spatiales et leurs applications sont de plus en plus utilisées pour soutenir les activités des Nations Unies. Au moins 25 entités de l'ONU et la Banque mondiale utilisent couramment des applications spatiales.

Elles contribuent de façon importante, parfois indispensable, aux travaux de l'ONU, notamment par la mise en œuvre de recommandations émises lors des grandes conférences mondiales et de la Conférence des Nations Unies sur l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (UNISPACE III).

Elles participent ainsi aux efforts en vue d'un développement durable et à la mise en application de la Déclaration du Millénaire des Nations Unies (résolution du 8 septembre 2000 de l'Assemblée générale).

La coordination, la coopération et la synergie sont donc essentielles pour que ces activités soient efficacement mises en oeuvre par l'ONU.

Les réunions annuelles interorganisations sur les activités spatiales sont les principaux moyens de parvenir à cette synergie. L'efficacité de ces réunions a encore été renforcée par la tenue, depuis 2004, de séances informelles ouvertes immédiatement après la fin de ces rencontres en vue d'inciter les États Membres à d'importantes évolutions liées à l'espace au coeur du Système des Nations Unies.

L'ordre du jour des réunions interinstitutions est renouvelé à chaque session et adapté aux besoins opérationnels du moment.

Dès le début de l'ère spatiale, les Nations Unies ont reconnu l’importance de l'espace extra-atmosphérique, comme une nouvelle dimension qui venait s’ajouter à l'existence humaine. Depuis, la famille des Nations Unies s’efforce d’utiliser les avantages uniques qui relèvent de l’espace pour le bien de toute l’humanité.

Reconnaissant l'intérêt commun de l'humanité dans l'espace extra-atmosphérique et cherchant à répondre aux questions sur la manière dont l'espace peut aider les populations de la Terre, l'Assemblée générale a adopté sa première résolution relative à l'espace extra-atmosphérique, la résolution intitulée « Question de l'utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique ».

Le 10 octobre 1967, la « Magna Carta de l’espace », également connue sous le nom de « Traité et principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes », est entrée en vigueur.

Aujourd'hui, le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA) est chargé de promouvoir la coopération internationale dans le domaine des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. L'UNOOSA sert de secrétariat au seul comité de l'Assemblée générale qui s'occupe exclusivement de la coopération internationale l'espace extra-atmosphérique, c’est à dire le Comité des utilisations pacifiques des l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies (COPUOS). L'UNOOSA est également chargé de s'acquitter des responsabilités du Secrétaire général en vertu du droit spatial international et de tenir à jour le Registre des Nations Unies des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique.