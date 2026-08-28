L’ambassadeur de Pologne en Azerbaïdjan convoqué au ministère des Affaires étrangères

Bakou, 28 août, AZERTAC

L’ambassadeur de la République de Pologne en République d’Azerbaïdjan, Pawel Radomski, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères.

Lors de la rencontre, une vive protestation a été exprimée concernant le reportage diffusé le 26 août dans l’émission « Eastern Express » de TVP World, la chaîne internationale du média public polonais. Le reportage contenait des accusations jugées partiales, non objectives et totalement inacceptables à l’encontre de l’État azerbaïdjanais et des dirigeants du pays. Le comportement provocateur de l’animateur de l’émission a également été vivement dénoncé. Une note de protestation a été remise à la partie polonaise à ce sujet.

Il a été souligné que la diffusion d’informations déformant la réalité suscite des interrogations du côté azerbaïdjanais alors que le processus de normalisation et de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie se poursuit et que l’Azerbaïdjan déploie des efforts déterminés pour instaurer une paix, une stabilité et une sécurité durables dans la région.

La diffusion de contenus à caractère négatif à l’égard de l’Azerbaïdjan par un média public financé par le gouvernement polonais a été qualifiée d’acte inamical, contraire à l’esprit de partenariat qui caractérise les relations entre les deux pays et susceptible de porter gravement atteinte à leurs relations bilatérales.

La partie polonaise a été appelée à prendre des mesures urgentes et efficaces afin de mettre un terme à ce type de campagnes provocatrices à l’encontre de l’Azerbaïdjan.