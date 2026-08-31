L’ANAMA : 161 mines ont été neutralisées la semaine dernière
Bakou, 31 août, AZERTAC
L’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) a présenté un rapport sur les opérations de déminage réalisées sur les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne.
Pendant les opérations de déminage effectuées du 24 au 31 août, 161 mines antipersonnel, 29 mines antichar et 689 munitions non explosés ont été découvertes et neutralisées dans les régions de Terter, Aghdéré, Kelbedjer, Aghdam, Khodjaly, Khankendi, Khodjavend, Latchine, Choucha, Fuzouli, Goubadly, Djabraïl et Zenguilan.
Au cours de la semaine dernière, une superficie de 2048,7 hectares a été nettoyée de mines et de munitions non explosées.
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