L’ANAMA et l’ARMAC signent un mémorandum d’entente

Bakou, 2 septembre, AZERTAC

L’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) et le Centre régional d'action contre les mines de l'ASEAN (ARMAC) ont signé un mémorandum d’entente sur la coopération en matière de déminage humanitaire.

Le document a été signé par Vugar Suleymanov, Vugar Suleymanov, président du Conseil d'administration de l'Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA), et Buth Rothna, directrice exécutive du Centre régional de lutte contre les mines de l'ASEAN (ARMAC).

Le document prévoit le développement de la coopération entre les deux institutions en matière de déminage humanitaire, l'intensification des échanges d'expérience et de connaissances, le partage d'approches de pointe, ainsi que la promotion d'activités conjointes dans des domaines d'intérêt mutuel.

Le document signé est une étape importante vers l'expansion de la coopération internationale pour faire face au problème des mines antipersonnel en Azerbaïdjan et vers le renforcement de l'échange de connaissances et d'expériences entre les organisations de lutte antimines opérant dans diverses régions.