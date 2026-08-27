Lancement du programme international de leadership jeunesse INNOverse50+ à Kazan

Bakou, 27 août, AZERTAC

Le programme international de leadership des jeunes INNOverse50+ a débuté, jeudi 27 août 2026, à Kazan, en République du Tatarstan, en Russie, dans le cadre des activités du cinquième Sommet mondial de la jeunesse à Kazan, avec la participation de plus de 60 jeunes hommes et femmes représentant 25 pays, indique l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Ce programme, dont la cérémonie d'ouverture a réuni de nombreux responsables et personnalités internationales, vise à renforcer la capacité des jeunes à élaborer des solutions pratiques aux défis mondiaux communs.

Le programme se poursuit aujourd'hui à l'Université fédérale de Kazan et au Centre des métiers d'art uniques. Il se présente sous la forme d'un programme intensif de deux jours (27 et 28 août), axé sur le développement de jeunes leaders capables d'élaborer des solutions innovantes grâce au travail en équipes multinationales et à l'échange d'expériences, d'idées et de savoir-faire.

Le programme comprend des séances de brainstorming et de travail d'équipe, l'élaboration de propositions de projets innovants et la préparation des présentations finales, avant de se conclure par une séance de présentation des projets devant un jury international et un groupe d'experts sélectionnés.

Cinq participants exceptionnels recevront une licence leur permettant de s'inscrire à des cours de formation via la plateforme mondiale d'apprentissage en ligne Coursera, ce qui leur permettra de développer davantage leurs compétences et de bénéficier de programmes de formation spécialisés.