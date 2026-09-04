L’AP de l'OSCE soutiendra l’activité de la TURKPA

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Le secrétaire général de l’Assemblée parlementaire des États turciques (TURKPA), Ramil Hassan, a rencontré une délégation dirigée par le président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (AP-OSCE), Pere Joan Pons Sampietro.

Au cours de la rencontre, des questions d'intérêt mutuel ont été abordées, l'accent a été mis sur la coopération fructueuse et active.

Pour sa part, Pere Joan Pons Sampietro s'est félicité de cette coopération et a déclaré qu'ils continueraient d'apporter tout le soutien possible aux futures activités de la TÜRKPA visant à développer la diplomatie parlementaire, laquelle privilégie les valeurs démocratiques et favorise le dialogue mutuel. Le Secrétaire général a souligné l'importance de la coopération et de la participation conjointe aux projets.