L’Azerbaïdjan et l’AP-OSCE examinent leur programme de coopération

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré jeudi le président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (AP-OSCE), Pere Joan Pons Sampietro, en visite en Azerbaïdjan.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur les questions inscrites à l’agenda de la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, les défis sécuritaires actuels dans l’espace de l’OSCE, la situation dans la région, ainsi que le processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné l’importance qu’attache l’Azerbaïdjan à sa coopération avec l’AP-OSCE, estimant que le dialogue interparlementaire jouait un rôle important dans la promotion de la compréhension mutuelle, de la confiance et de la coopération au sein de l’espace de l’OSCE. Dans ce contexte, il a mis en avant l’activité du Milli Medjlis azerbaïdjanais au sein de l’AP-OSCE, ainsi que la contribution des visites réciproques et des rencontres à différents niveaux au développement des relations.

Le ministre a également informé les visiteurs des mesures prises par l’Azerbaïdjan en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Il a présenté les avancées obtenues dans le processus de normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, ainsi que la position de l’Azerbaïdjan quant à la poursuite et à la promotion de l’agenda de paix.

Abordant, entre autres questions, les enjeux humanitaires qui persistent dans la région durant la période post-conflit, le ministre Djeyhoun Baïramov a indiqué que la menace des mines demeurait un grave danger pour l’Azerbaïdjan. Il a souligné qu’outre les risques que les explosions de mines faisaient peser sur la vie humaine, cette menace entravait les travaux de restauration et de reconstruction dans les territoires libérés de l’occupation, le retour des personnes déplacées dans leurs terres ancestrales et le processus de développement régional.

Le ministre a également souligné que l’élucidation du sort de près de 4 000 Azerbaïdjanais portés disparus constituait une question humanitaire majeure.

La rencontre a également été l’occasion d’échanger sur la contribution de l’Azerbaïdjan à la sécurité énergétique régionale et internationale. Des informations ont été fournies sur le rôle de l’Azerbaïdjan, en tant que partenaire énergétique fiable, dans la sécurité énergétique de l’Europe, sur les projets mis en œuvre en vue de diversifier les sources et les voies d’approvisionnement énergétique, ainsi que sur les initiatives lancées dans le domaine de l’énergie verte.

La contribution de l’Azerbaïdjan, situé au carrefour de plusieurs corridors de transport, au développement de la connectivité régionale a également été évoquée. L’accent a été mis sur le développement du Couloir médian, l’élargissement des capacités de transport et de logistique reliant l’Europe à l’Asie centrale via la mer Caspienne, ainsi que sur l’importance de l’ouverture des communications régionales pour la paix, la stabilité et le développement économique.

Les échanges ont également porté sur la dynamique croissante du partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et les pays d’Asie centrale. Il a été souligné que la transformation du format C5 en format C6 ouvrait de nouvelles perspectives pour la coopération.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les défis actuels dans l’espace de l’OSCE, ainsi que sur d’autres questions régionales et internationales d’intérêt commun.