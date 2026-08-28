L’Azerbaïdjan et le Bélarus tiennent des consultations politiques

Bakou, 28 août, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Samir Cherifov, a effectué une visite au Bélarus.

En marge de cette visite, le vice-ministre azerbaïdjanais a rencontré le ministre biélorusse des Affaires étrangères, Maxim Ryzhenkov.

Lors de la rencontre, les questions découlant des relations de partenariat stratégique entre les deux États ont été examinées. Le rôle particulier des dirigeants des deux pays dans le développement des relations de partenariat stratégique, fondées sur les liens d’amitié entre l’Azerbaïdjan et le Bélarus, a été mis en avant.

Ensuite, s’est tenu le nouveau cycle de consultations politiques entre les ministères des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan et du Bélarus. Les consultations politiques ont été coprésidées par le vice-ministre Samir Cherifov et par son homologue biélorusse Pavel Utyupin.

Au cours des consultations, la dynamique positive du dialogue politique bilatéral a été soulignée et le rôle important de la Commission intergouvernementale et du mécanisme de consultations politiques a également été évoqué.

Par ailleurs, l’état d’avancement de la mise en œuvre des accords obtenus, ainsi que l’état actuel et les perspectives de coopération dans les domaines commercial et économique, de l’énergie, de l’agriculture, de l’humanitaire et dans d’autres secteurs d’intérêt mutuel ont fait l’objet de discussions.

Les questions de coopération dans le cadre des organisations régionales et internationales ont également été examinées.

Dans le cadre des consultations, les parties ont procédé à un échange de vues sur d’autres questions bilatérales et régionales d’intérêt réciproque.