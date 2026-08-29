L’Azerbaïdjan et le Kazakhstan renforcent leur coopération dans plusieurs domaines

Bakou, 29 août, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite à Astana, la députée du Milli Medjlis, Gunaï Efendiyeva, a rencontré la vice-Première ministre et ministre de la Culture et de l’Information du Kazakhstan, Aida Balayeva.

Les discussions ont notamment porté sur les récentes élections au Kurultaï, le nouveau parlement monocaméral du Kazakhstan. Observatrice internationale dans le cadre de la mission de la TURKPA, Gunaï Efendiyeva a qualifié ce scrutin de nouvelle étape dans l’histoire du pays.

Les parties ont souligné le développement constant du partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan sous la direction des présidents Ilham Aliyev et Kassym-Jomart Tokaïev. Elles ont également insisté sur l’importance d’élargir la coopération dans les domaines politique, économique, humanitaire et culturel.

Les racines historiques communes, les valeurs nationales et spirituelles partagées ainsi que le riche patrimoine culturel des deux peuples ont été présentés comme des fondements essentiels des relations bilatérales. Les parties ont également souligné le rôle des projets culturels dans le renforcement de l’amitié entre les deux peuples.

La réunion a par ailleurs porté sur les projets de restauration et de reconstruction dans le territoire du Garabagh libéré de l’occupation et sur le soutien apporté par le Kazakhstan à ce processus. Le renforcement des liens entre les institutions culturelles et les acteurs de la création, ainsi que le développement de la coopération parlementaire dans les domaines culturel et humanitaire, ont également été évoqués.

La réunion s’est poursuivie par un échange de vues sur des questions d’intérêt mutuel.