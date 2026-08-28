Le bilan des inondations au Népal a atteint 538 morts
Pékin, 28 août, AZERTAC
Le bilan des inondations au Népal a atteint 538 morts.
977 personnes ont été portées disparues à la suite de la catastrophe naturelle. Parmi elles figurent 517 touristes et pèlerins étrangers, ainsi que des ressortissants étrangers travaillant à la centrale hydroélectrique.
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