Le développement du partenariat stratégique azerbaïdjano-kazakh au menu des discussions

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu vendredi par téléphone avec le nouveau ministre kazakh des Affaires étrangères, Muktar Tileuberdi.

Lors de l’entretien téléphonique, le ministre Djeyhoun Baïramov a présenté ses chaleureuses félicitations à Muktar Tileuberdi pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères et lui a souhaité du succès dans ses nouvelles fonctions.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur les principales questions figurant à l’agenda des relations stratégiques entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan, l’état actuel de la coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que les perspectives de développement de la coopération dans les domaines d’intérêt mutuel.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné avec satisfaction que les relations entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan se développaient de manière dynamique, sur la base des principes d’amitié, de fraternité, de confiance mutuelle et de solidarité. Il a insisté sur l’importance d’élargir encore plus les relations bilatérales dans tous les domaines.

Au cours de l’entretien, les parties ont également salué la coopération efficace et le soutien mutuel entre les deux pays au sein des organisations internationales et régionales. L’accent a été mis sur l’importance de poursuivre la coordination des positions et l’interaction sur les plateformes multilatérales.

Les ministres ont largement échange sur d’autres questions régionales et internationales d’intérêt réciproque.