Le Festival international du film de Latchine prend fin

Latchine, 27 août, AZERTAC

Le Festival international du film de Latchine a terminé ses travaux.

Les films sélectionnés provenant de divers pays ont été projetés, et des tables rondes, ainsi que d'autres événements réunissant des experts du cinéma locaux et internationaux ont été organisés lors du premier festival international du film au Zenguézour oriental.

Près de 300 films provenant de 47 pays ont été soumis au festival.

Des cinéastes venus de Türkiye, d'Ouzbékistan, d'Iran, de Russie, du Kirghizistan, de Grèce, de Norvège, de France, d'Ukraine, du Pakistan et d'autres pays ont participé au festival.