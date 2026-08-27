Le Mauritanien Ismail Ould Cheikh Ahmed élu secrétaire général de l’OCI

Bakou, 27 août, AZERTAC

Le diplomate mauritanien et ancien ministre des Affaires étrangères Ismail Ould Cheikh Ahmed a été élu jeudi secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), selon l’agence de presse Anadolu.

L’élection s’est tenue lors d’une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l’OCI à Djeddah, en Arabie saoudite. Les discussions ont également porté sur la question de l’État palestinien et les derniers développements concernant Jérusalem.

Âgé de 66 ans, Ould Cheikh Ahmed succédera au Tchadien Hussein Ibrahim Taha, en poste depuis fin 2021 et dont le mandat s’achèvera officiellement en novembre.

Ould Cheikh Ahmed a dirigé la diplomatie mauritanienne de 2018 à 2022, après avoir été envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Yémen de 2015 à 2018.

En 2014, il a également occupé les fonctions de représentant spécial adjoint du secrétaire général de l’ONU, ainsi que de coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire au sein de la Mission d’appui des Nations unies en Libye.

Il a auparavant exercé des responsabilités au sein des Nations unies au Yémen et en Syrie.

Outre l’arabe, le diplomate mauritanien parle français et anglais.

Avec 57 États membres, l’OCI est la deuxième plus grande organisation intergouvernementale au monde après les Nations unies.

Elle traite principalement des questions concernant le monde musulman, notamment la cause nationale palestinienne et Jérusalem.