Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères rencontre la nouvelle ambassadrice de Malaisie

Bakou, 27 août, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré la nouvelle ambassadrice de Malaisie en Azerbaïdjan, Aznifah Isnariah binti Abdul Ghani.

Lors de la rencontre, l’ambassadrice a remis une copie figurée de ses lettres de créance au ministre Djeyhoun Baïramov. Le ministre l’a félicitée pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans l’exercice de ses fonctions en Azerbaïdjan.

Lors de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur l’état actuel et les perspectives de développement des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et la Malaisie, ainsi que sur les questions de coopération multilatérale. Dans ce cadre, les opportunités de renforcer la coopération en matière économique et commercial, de tourisme, d’éducation et dans d’autres secteurs, ainsi que d’intensifier les efforts conjoints dans les domaines d’intérêt mutuel, ont été examinées. Les capacités de transit et de logistique de l’Azerbaïdjan ainsi que son rôle dans la sécurité énergétique ont également été abordés.

Abordant la coopération au sein des organisations internationales, le ministre Djeyhoun Baïramov a souligné l’importance du soutien mutuel entre l’Azerbaïdjan et la Malaisie au sein des Nations Unies, de l’Organisation de la coopération islamique, du Mouvement des non-alignés et du D-8. À cet égard, il a été relevé que les relations amicales existant entre les deux pays se traduisent également par un soutien mutuel et une solidarité sur les plateformes multilatérales.

Au cours de l’entretien, les discussions ont également porté sur les préparatifs du Sommet de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), qui se tiendra cette année à Bakou. Il a aussi été souligné que l’Azerbaïdjan accueillerait en 2027 le Sommet de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Lors de la rencontre, le ministre Djeyhoun Baïramov a également informé son interlocutrice de la situation actuelle dans la région ainsi que des travaux de restauration et de reconstruction en cours en période post-conflit.

L’ambassadrice a remercié le ministre azerbaïdjanais pour l’accueil chaleureux et a assuré qu’elle ne ménagerait pas ses efforts, durant son mandat, pour renforcer davantage les relations d’amitié entre l’Azerbaïdjan et la Malaisie et élargir la coopération bilatérale et multilatérale.

La rencontre a également été l’occasion d’un échange de vues sur d’autres questions d’intérêt commun.