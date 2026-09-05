Le partenariat numérique entre l'Azerbaïdjan et le Sénégal se développe

Bakou, 5 septembre, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Hassanov, a rencontré une délégation dirigée par Mamadou Lamine Dianté, ministre sénégalais de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public.

Lors de la rencontre, l'état actuel de la coopération entre l'Azerbaïdjan et le Sénégal dans le domaine du développement numérique et de l'innovation a été abordé. La partie sénégalaise a été informée du programme de transformation numérique des services publics mis en œuvre dans le pays.

Les parties ont échangé sur les perspectives de la coopération.

Cette rencontre est considérée comme une étape importante pour la promotion des solutions numériques azerbaïdjanaises et le renforcement des partenariats internationaux.