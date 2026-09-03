Le président azerbaïdjanais reçoit le président de l’AP de l'OSCE VIDEO

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

Jeudi 3 septembre, le président de la République Ilham Aliyev a reçu le président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, Pere Joan Pons Sampietro.

L’invité a déclaré que l’un des conflits existant dans l’espace de l’OSCE avait été réglé et qu’une paix durable avait été instaurée dans la région. À cet égard, il a félicité le chef de l’État azerbaïdjanais pour les avancées obtenues dans le cadre de l’agenda de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Remerciant pour les félicitations, le président de la République a souligné avec regret qu’aucun résultat n’avait été obtenu dans le processus de négociation par le Groupe de Minsk de l’OSCE, chargé pendant près de 30 ans du règlement du conflit, et que les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant le retrait immédiat et inconditionnel des forces armées arméniennes du territoire azerbaïdjanais n’avaient pas été mises en œuvre.

Le président Ilham Aliyev a dit que l’Azerbaïdjan avait lui-même mis fin au conflit par des moyens militaro-politiques et assuré son intégrité territoriale ainsi que sa souveraineté.

Au cours de l’entretien, la satisfaction a été exprimée quant aux contacts de l’Azerbaïdjan avec l’Assemblée parlementaire de l’OSCE et au dialogue politique engagé avec celle-ci, contrairement à certaines institutions parlementaires européennes.

L’importance d’adopter une approche équilibrée à l’égard de l’ensemble de l’espace de l’OSCE dans le cadre de l’ordre du jour de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE a également été mise en valeur.

Les échanges ont également porté sur le dialogue interculturel. Le rôle et les contributions de l’Azerbaïdjan à ce processus ont été évoqués.

Évoquant l’importance de la 4ème Conférence internationale sur le déminage humanitaire intitulée « Déminage humanitaire pour la reconstruction urbaine : définir des normes d’excellence pour des établissements sûrs », organisée à Bakou, le Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE a indiqué que la question des mines faisait également l’objet de discussions dans le cadre de l’ordre du jour de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE.