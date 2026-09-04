Le président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE visite le Milli Medjlis

Bakou, 4 septembre, AZERTAC

Le président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (AP-OSCE), Pere Joan Pons Sampietro, a visité le Milli Medjlis.

Samad Seyidov, président de la Commission des relations internationales et interparlementaires du Milli Medjlis, a rencontré le président de l’AP de l’OSCE.

Samad Seyidov a abordé les questions relatives à la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'organisation, ainsi qu'au renforcement de la paix et d'un climat de confiance dans la région. Il a partagé ses opinions sur les activités de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE dans la région et a souligné que l'Azerbaïdjan était un pays exemplaire en matière de promotion de la paix et de la stabilité.

Évoquant le rôle géostratégique de l'Azerbaïdjan dans la région, ses liens économiques et logistiques avec l'Europe, ainsi que les perspectives de la diplomatie parlementaire, Pere Joan Pons Sanpietro a tout particulièrement souligné que le pays se trouvait au cœur de projets économiques et logistiques mondiaux à l'échelle de la région élargie et jouait un rôle essentiel en tant que fournisseur de gaz fiable pour l'Europe.

Il a fait savoir que l'Azerbaïdjan avait créé un modèle unique en ce qui concerne ses relations avec l'Arménie et l'instauration de la paix dans la région.

Pere Joan Pons Sanpietro a également eu une rencontre avec les membres de la délégation du Milli Medjlis auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE.

Gaya Mammadov, député du Milli Medjlis et membre de la délégation azerbaïdjanaise auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, s'est exprimé sur le processus de paix dans le Caucase du Sud, les opportunités économiques régionales et l'importance du dialogue international.

Pere Joan Pons Sanpietro a hautement apprécié le processus régional de consolidation de la paix et a souligné l'importance pour l'organisation de s'adapter aux nouvelles réalités géopolitiques et de soutenir une paix durable dans la région.